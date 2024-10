Equipe de France : Coup dur pour Théo Hernandez

Milan AC vs Udinese

Actuellement avec l’Equipe de France, Théo Hernandez vient de recevoir une mauvaise nouvelle, mardi.

L’Equipe de France prépare actuellement ses prochaines échéances en Ligue des Nations. Les Bleus affrontent respectivement l’Israël et la Belgique les 10 et 14 octobre prochains. Des matchs au cours desquels Didier Deschamps aura besoin d’un Théo Hernandez en grande forme. Ce qui ne sera pas chose aisée avec la nouvelle enregistrée par l’international français, ce mardi.

Le match catastrophique de Théo Hernandez avec l’AC Milan

Arrivé à Clairefontaine lundi avec le sourire aux lèvres, Théo Hernandez n’était pas forcément de très bonne humeur. Le défenseur tricolore sortait, en effet, d’un match houleux entre l’AC Milan et la Fiorentina lors de la 7e journée de Serie A, dimanche (défaite 2-1).

Une rencontre qui a été particulièrement compliquée pour Théo Hernandez qui a raté un penalty face à David De Gea qui en arrêté deux lors du même match. S’il s’est rattrapé avec une passe décisive à Christian Pulisic sur le but milanais, l’ancien joueur du Real Madrid n’a pas pu éviter la défaite des Rossoneri face à la Viola, mettant ainsi fin à une série de trois victoires consécutives en championnat.

Deux matchs de suspension pour Théo Hernandez

Cependant, le calvaire de Théo Hernandez et de l’AC Milan n’était pas encore terminé. Alors que le match avait déjà pris fin, l’arrière gauche français a écopé d’un carton rouge après des échanges tendus avec l’arbitre. Une action qui n’a pas échappé à la commission de discipline de la Ligue italienne qui a tapé du poing sur la table, ce mardi. Théo Hernandez écope, en effet, de deux matchs de suspension pour des « commentaires gravement irrespectueux » à l’endroit de l’arbitre.

« À l’issue du match, le joueur a proféré, à plusieurs reprises et de manière désordonnée, des commentaires gravement irrespectueux à l’égard de l’arbitre », indique l’instance. Ainsi, l’international français manquera les matchs de l’AC Milan contre l’Udinese et Bologne et sera de retour à l’occasion du choc contre Naples. En attendant, Théo Hernandez est concentré sur les échéances de l’Equipe de France en Ligue des Nations.