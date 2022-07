Equipe de France : Costil ne pense plus aux Bleus

L'ancien n°3 des Bleus estime qu'il aura du mal à faire son retour en sélection et à participer à la Coupe du monde 2022.

Après avoir connu une saison galère avec les Girondins de Bordeaux, Benoît Costil s'est engagé cet été avec l'AJ Auxerre, promue en Ligue 1 après avoir passé dix ans à l'étage inférieur.

International tricolore (une sélection), Benoît Costil a souvent été dans l'ombre d'Hugo Lloris et de Steve Mandanda.

Aujourd'hui, des joueurs comme Mike Maignan et Alphonse Areola lui sont passés devant dans la hiérarchie des gardiens et sa dernière apparition dans le groupe des Bleus remonte à novembre 2021. Contre le Kazakhstan et la Finlande, il est était resté sur le banc des remplaçants.

Malgré son transfert à Auxerre pour relancer sa carrière, Benoît Costil estime avoir fait une croix sur les Bleus ainsi que sur la prochaine Coupe du monde, comme il l'a confié à nos confrères de L'Equipe : « Très honnêtement, c'était encore un objectif à l'automne dernier. Aujourd'hui, je n'y pense pas. J'espère pouvoir y repenser à un moment mais il faut reconnaître que j'en suis loin. Je suis vraiment ambitieux, j'ai l'envie de performer et j'ai toujours été un outsider chez les Bleus. Au final, pendant sept ans, j'ai réussi à pointer le bout de mon nez en sélection. Si je peux le refaire, ce sera avec grand plaisir. »

Le prochain rassemblement des Bleus aura lieu en septembre prochain avec deux matches de Ligue des nations : contre l'Autriche puis au Danemark. Ce seront les deux seuls matches de l'équipe de France avant la Coupe du monde au Qatar.