Equipe de France : Corine Diacre se justifie après avoir écarté Henry et Le Sommer

Corine Diacre n'a pas appelé Amandine Henry et Eugénie Le Sommer pour le rassemblement de l'équipe de France féminine.

L'équipe de France féminine s'apprête à disputer deux rencontres éliminatoires pour la prochaine Coupe du monde en Grèce puis en Slovénie. Deux matchs pour lesquels Corine Diacre n'a pas retenu Amandine Henry ni Eugénie Le Sommer.

"Amandine est une joueuse internationale, elle fait partie du groupe élargi, les deux joueuses ont été pré-listées, comme d'habitude. C'est une décision à l'instant T, a justifié la sélectionneure en conférence de presse. J'essaie de garder un équilibre, Amandine ça fait un moment qu'elle n'est pas venue avec nous pour diverses raisons.

"Mais elle a quand même été convoquée régulièrement en fin de saison dernière. Aujourd'hui, j'ai une certaine stabilité. On a quand même fait de grosses performances malgré tout lors des derniers rassemblements, mis à part contre les États-Unis, bien entendu.

"Après, les deux victoires contre l'Angleterre et l'Allemagne restent probantes. On a vu des choses très intéressantes avec ce mélange de jeunesse et de joueuses très expérimentées qui font du bien à cette équipe."

Pour Diacre, ces absences ne sont pas forcément liées au niveau de performance des deux joueuses, ni à leur exil aux Etats-Unis pour ce qui est de Le Sommer.

"C'est une décision du moment, a-t-elle insisté. Ça fait partie de mes réflexions (son niveau), mais c'est surtout un ensemble. J'ai juste voulu revoir le groupe qui avait bien performé sur les derniers matches. Amandine fait partie des internationales confirmées, elle n'est pas dans la liste, c'est un choix du moment. Choisir c'est aussi renoncer."

"Le Sommer ? Le fait qu'elle soit aux États-Unis n'a pas du tout influencé mon choix du moment, mon choix du jour sur la sélection. Je regarde ses matches, je regarde les matches de toutes les étrangères. On a une pré-liste de 50 joueuses en tout, et on regarde tout."

C'est donc sans deux de leurs cadres que les Bleues devront faire le travail la semaine prochaine, et ce à seulement quelques mois de l'Euro 2022, qui aura lieu l'été prochain. Et pour lequel Diacre affirme que rien n'est décidé : "On a un tel vivier. Il ne faut pas oublier que nos jeunes qui ont fait la Coupe du monde U20 en 2018 arrivent vraiment à maturité. Et il y en a d'autres, qu'on surveille tous les week-ends. Je ne vais pas dire quelle sera la liste pour l'Euro, mais si ça venait à être celle-ci, c'est pas mal quand même, ça me conviendrait bien."