Equipe de France : Le conseil de Laurent Blanc à Adrien Rabiot pour devenir encore plus fort

Pour Laurent Blanc, Adrien Rabiot doit encore s'améliorer dans un domaine pour devenir un joueur complet.

Depuis le début de la Coupe du monde 2022, Adrien Rabiot enchaîne les bonnes performances avec l'équipe de France. Le milieu relayeur des Bleus, très actif sur le plan défensif s'est également mis en valeur sur le plan offensif avec un but et une passe décisive face à l'Australie lors de la première journée de la phase de groupes.

Ancien sélectionneur de l'équipe de France (2010-2012), Laurent Blanc, qui entraîne aujourd'hui l'Olympique Lyonnais, a eu Adrien Rabiot sous ses ordres au Paris Saint-Germain.

« Il peut marquer plus de buts »

Si on se souvient encore des mots très durs de Laurent Blanc envers son joueur après un Montpellier-PSG en 2015 (« Toi, je vais te dire, je vais te faire un débriefing, je vais te dire, il va être salé »), l'ex-coach a toujours eu une grande estime pour Adrien Rabiot.

Et dans les colonnes de L'Equipe, Laurent Blanc a affirmé qu'Adrien Rabiot pouvait encore faire mieux avec la France (qui jouera en quart de finale contre l'Angleterre) mais aussi son club actuel, la Juventus : « Il peut marquer plus de buts, j'en suis sûr. Au PSG, je lui disais qu'il pouvait marquer dix buts par saison. Il me regardait en se disant : « Il est un peu fou celui-là. » Mais, oui ! Oui, il peut marquer les dix buts, sans problème. Parce qu'il est grand, qu'il a un bon jeu de tête, une bonne frappe. Il répondait qu'il fallait peut-être qu'il joue plus devant. D'accord, tu joues dans un rôle défensif mais rien ne t'interdit de te projeter dans la surface, sur les coups de pied arrêtés. »

« Physiquement c'est un monstre »

Un avis partagé par Alain Casanova, qui a coaché Rabiot à Toulouse en 2013 : « On connaissait ses capacités techniques rares sous pression mais il avait moins montré sa justesse dans les 25 derniers mètres avec son sang-froid. »

« Physiquement, c'est un monstre. Sur ce début de tournoi, je ne vois qu'Upamecano pouvant rivaliser en termes de duels, que ce soit au sol ou dans le domaine aérien », ajoute Casanova.

Preuve de ses grandes capacités physiques, Adrien Rabiot a été « flashé » à 34,2 km/h face à la Pologne en huitième de finale.