Équipe de France : Camavinga pourrait jouer arrière gauche

En l'absence de Lucas Hernandez blessé au genou, Eduardo Camavinga est envisagé comme latéral gauche en cas d'absence de Théo.

Après la victoire convaincante de l’équipe de France face à l’Australie mardi soir, l’heure est maintenant à la prochaine rencontre face au Danemark samedi, un match qui pourrait envoyer les Bleus directement en huitième de finale. Il est aussi question de pallier le forfait sur blessure de Lucas Hernandez, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit.

Théo Hernandez seul latéral gauche des Bleus

Entré en jeu à sa place, son frère Théo devrait donc logiquement prendre sa place dans le couloir gauche de la défense française. Mais dans sa liste de 26 joueurs, Didier Deschamps avait majoritairement sélectionné des défenseurs évoluant dans l’axe, ce qui veut dire que le latéral milanais est le seul latéral gauche de métier dans l’effectif tricolore.

Camavinga a été testé à gauche

Mais une idée un peu plus surprenante pourrait voir le jour en cas de pépin quelconque pour le plus jeune des frères Hernandez. Et il s’agit d’Eduardo Camavinga. Habitué à jouer au milieu de terrain, comme sentinelle devant la défense ou comme milieu relayeur, le Madrilène serait une option crédible aux yeux du staff français en tant que latéral gauche, comme l’explique Le Parisien ce mercredi.

Alors que les remplaçants contre l’Australie ont disputé ce mercredi un match amical face à Al-Gharafa, qu’ils ont remporté 4-0, et l’ancien Rennais a été testé à cette position de défenseur latéral gauche, et a même inscrit un but. Sa performance aurait conforté l’idée de le voir évoluer dans le couloir gauche si Théo Hernandez venait à être indisponible.