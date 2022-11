Equipe de France : Bixente Lizarazu pointe le gros point faible des Bleus pour la Coupe du monde 2022 au Qatar

Si Bixente Lizarazu fait de la France un de ses favoris pour la Coupe du monde 2022, il estime cependant que les Bleus ont un gros point faible.

Champion du monde en 1998, Bixente Lizarazu est désormais consultant pour TF1 et sera donc dans la tribune de presse pour commenter les matches de la Coupe du monde 2022.

L'ancien latéral gauche des Bleus et du Bayern Munich a accordé un entretien à nos confères allemands de Wettbasis avant le premier match de l'équipe de France au Mondial 2022, le mardi 22 novembre, contre l'Australie.

Lizarazu favorable à une défense à 4

Bixente Lizarazu analyse d'abord la liste des 25 joueurs retenus par Didier Deschamps avec la présence de nombreux défenseurs : « Je connais très bien Didier depuis de nombreuses années. J'ai joué avec lui en équipe de France et je sais qu'il a pris tous ces défenseurs pour jouer avec une défense à 4. Ces dernières années, Benjamin Pavard a joué au poste de latéral droit alors qu'il préfère évoluer dans l'axe. Idem pour Lucas Hernandez. Didier Deschamps est pragmatique. C'est comme ça que la France est devenue championne du monde en 2018 et je pense que Didier va utiliser la même tactique au Qatar que celle d'il y a quatre ans. »

« À mon avis, la défense à 4 est le meilleur système défensif pour les Bleus. De plus, la France a besoin de retrouver de la confiance après sa mauvaise campagne de Ligue des nations. Il sera plus facile de rééditer les performances de la Coupe du monde 2018 en jouant à 4 derrière car notre ligne défensive sera ainsi plus équilibrée et nos joueurs auront plus d'automatismes dans ce système. Il faut garder à l'esprit que lors des deux titres mondiaux des Bleus on jouait à 4 derrière », a confié Lizarazu.

Lizarazu inquiet par le milieu des Bleus

Dans les colonnes de Wettbasis, Bixente Lizarazu a pointé selon la plus grande faiblesse des Bleus pour la Coupe du monde 2022 : « Oui, on peut dire que ce sera notre milieu de terrain parce que Tchouaméni, Fofana et Rabiot sont moins forts et expérimentés que Pogba, Kanté et Matuidi en 2018. »

« Après, ils jouent tous les trois dans des grands clubs européens. Cette Coupe du monde sera l'opportunité de les faire progresser. Mais la grande question sera de savoir comme ce milieu va répondre présent dans les grands matches. Et de ce côté-là, nous n'avons aucune garantie », explique-t-il.

Lizarazu désigne ses deux grands favoris pour le Mondial

Enfin, Bixente Lizarazu a désigné ses favoris pour le Mondial au Qatar : « Pour moi, le Brésil et la France sont loin devant les autres. Après, je vois plusieurs équipes avec un niveau similaire qui peuvent l'emporter : l'Argentine, l'Espagne, le Portugal, la Belgique, l'Angleterre et, bien sûr, l'Allemagne. »