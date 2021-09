Equipe de France : Ben Yedder appelé en renfort

Non retenu dans la liste initiale, Wissam Ben Yedder a été convoqué par Didier Deschamps pour l’opposition contre la Finlande.

Wissam Ben Yedder retrouve la sélection tricolore. Faisant partie des principaux absents de la liste pour le mois de septembre, le Monégasque n’a pas participé aux matches contre la Bosnie et l’Ukraine. Mais, ce lundi, il a été rappelé en urgence par le sélectionneur.

Un doute subsiste concernant la capacité de Kingsley Coman à tenir sa place face aux Finlandais, en raison d’un coup pris au mollet. Et c’est pourquoi le sélectionneur Didier Deschamps a choisi de dispser d’une option de secours aux avant-postes.

L'article continue ci-dessous

Confronté à une incertitude autour de Kingsley Coman, qui souffre d’un petit souci à un mollet, Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, a appelé en renfort Wissam Ben Yedder #FiersdetreBleus https://t.co/l4fyUtGuFA — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 6, 2021

La dernière cape de Ben Yedder remonte au 8 juin dernier lors du match amical contre la Bulgarie. Entré à six minutes de la fin, il s’y est distingué en marquant un but. Il avait été retenu pour l’Euro, mais il n’a pas disputé la moindre minute durant le tournoi.

Jusque-là, Ben Yedder totalise 14 capes et 2 buts avec les Bleus.

Avant Ben Yedder, Guendouzi et Rabiot avaient aussi été convoqués en plein stage afin de pallier les absences de Kanté et de Tolisso. Et Nordi Mukiele est venu remplacer Jules Koundé, indisponible face à l'Ukraine pour cause de suspension. Deschamps a préféré cette option, plutôt que d’avoir un groupe élargi avec des joueurs qui finissent dans les tribunes pendant les rencontres.