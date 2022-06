Equipe de France - Adrien Rabiot : "Maignan m'impressionne, c'est la relève"

Lors d'une conférence de presse, Adrien Rabiot a encensé Mike Maignan, aligné dans les cages à place de Lloris contre la Croatie.

Lundi soir, Adrien Rabiot était titulaire lors du match de la Ligue des nations entre la Croatie et la France (1-1).

Auteur du seul but de l'équipe de France, Adrien Rabiot était de passage en conférence de presse ce mardi. Le milieu de terrain est revenu sur la rencontre des Bleus, la situation de plusieurs de ses coéquipiers ainsi que sur sa saison avec la Juve et son avenir au sein du club turinois.

Sur l'équipe bis alignée contre la Croatie

« C'est une équipe de qualité qui a été alignée. Même si on n'a pas l'habitude de jouer ensemble, le foot c'est notre métier et je pense que c'était cohérent. Il y a des choses à revoir mais aussi de très bonnes choses malgré le onze aligné. »

Sur sa confiance et son but contre la Croatie

« Je n'ai pas de problème de confiance mais ce but m'a fait plaisir car je n'avais pas marqué cette saison. C'est toujours un bonheur de marquer, surtout avec le maillot de l'équipe de France. Rien de plus à dire, je me sentais bien. »

Sur son statut en équipe de France

« Je n'emploierai pas le mot cadre mais notre équipe rajeunie fait qu'avec le nombre de sélections qui augmente pour moi je suis un joueur plus important. Le coach me donne plus de responsabilités. Je commence à avoir une place importante dans ce groupe. »

Sur son poste préféré

« On a dû me poser cent fois cette question. Je suis un milieu axial donc ma position préférée c'est dans l'axe. A deux ou à trois. J'ai aussi beaucoup évolué sur le côté gauche, notamment à la Juventus. »

Sur Mike Maignan, titulaire contre la Croatie

« Il m'impressionne. Je l'ai vu évolué en Serie A. Si Milan a été champion et aussi solide c'est grâce aussi à Mike. C'est un ami très proche et j'ai fait ma formation au PSG avec lui. Je pense qu'il n'y a pas trop de doute sur son futur statut en équipe de France. C'est la relève. »

Sur Antoine Griezmann qui ne marque plus

« Antoine est toujours très serein et joyeux. Il ne montre pas de déception ou de faiblesse même si on n'imagine que c'est compliqué pour lui de ne pas marquer. On connait le joueur qu'il est et on se doute que cela va repartir. On espère que cela va repartir très rapidement. »

Sur Ibrahima Konaté, le néo-international qui remplace Varane

« Il a été bien reçu notamment car il y a beaucoup d'anciens Espoirs. Il est très apprécié, il est souriant et aimable. C'est un bon garçon. C'est aussi plus facile d'être accepté quand on est un bon joueur. »

Sur sa saison à la Juventus

« Il y a eu des hauts et des bas. Collectivement cela a été dur dès le départ. J'ai aussi beaucoup joué et j'ai eu la confiance de mon coach. On va dire que c'était une saison mitigée. »

Sur un éventuel départ de la Juventus

« Je n'ai pas parlé de cela avec le club. J'essaye d'être concentré sur l'équipe de France et je laisse faire mon agent. Je suis contrat avec la Juve et rien ne signale que je vais partir. Par rapport à la Coupe du monde, cela n'aurait pas de rapport avec ma décision. Cela ne rentrerait pas dans mon choix. »