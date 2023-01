Equipe d'Argentine : On en sait plus sur l'avenir de Lionel Messi en sélection

Entre Lionel Messi et l'Argentine, l'histoire est encore loin d'être terminée !

Le 18 décembre 2022, Lionel Messi remportait enfin la Coupe du monde de football après avoir échoué en 2006, 2010, 2014 et 2018.

Messi veut porter le maillot de l'Argentine avec les trois étoiles

Agé de 35 ans, la question d'une retraite internationale de la Pulga s'est immédiatement posée. Le joueur a publiquement déclaré qu'il souhaitait continuer afin de porter le maillot de l'Argentine lors d'un même pour fêter la troisième étoile du pays.

L'Argentine doit jouer deux matches amicaux les 21 et 28 mars prochain mais à ce jour, le nom de ses adversaires n'a pas encore été annoncé.

Lionel Messi, qui a fait ses débuts internationaux en 2005, est le joueur le plus capé (172 sélections) et le meilleur buteur (98 buts) de l'histoire de l'équipe d'Argentine. Atteindre la barre des 100 buts est un objectif qui le motive.

Et ce mercredi 25 janvier 2023, le journal L'Equipe a fait des révélations sur l'avenir international de Lionel Messi.

Objectif Copa América 2024 et… Coupe du monde 2026 ?

En privé, le joueur aurait fait part à son entourage de poursuivre en sélection au moins jusqu'à la Copa América 2024.

our le moment, le plus grand flou entoure encore cette compétition puisque l'Equateur, qui devait l'organiser, a renoncé. Les Etats-Unis, pays membre de la CONCACAF ont fait part de leur intérêt et on pourrait avoir, comme en 2016, une Copa América avec plusieurs équipes de la zone CONCACAF.

L'Argentine ayant remporté l'édition 2021, Lionel Messi aimerait participer une dernière fois à cette compétition pour y défendre son titre.

Mais cette Copa América 2024 ne serait pas forcément la dernière grande compétition de Lionel Messi avec l'Argentine. Selon les informations du journal L'Equipe, Lionel Messi aurait aussi évoqué l'idée de défendre son titre de champion du monde lors du Mondial 2026.

Prévu du 3 juin au 8 juillet 2026, Lionel Messi sera âgé de 38 ans au coup d'envoi de cette Coupe du monde organisée au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique et il fêterait ses 39 ans pendant la compétition puisqu'il est né un 25 juin.

Selon L'Equipe, le joueur pense d'abord et avant tout à la Copa América 2024 et il aimerait rester dans un championnat compétitif pour aborder cette compétition dans les meilleures conditions.