Le Barça a entamé ses démarches pour recruter l'Argentin Julian Alvarez, l'attaquant de l'Atlético Madrid, il y a de nombreux mois, en commençant à explorer la possibilité d'un transfert l'an dernier.

Mais les semaines passent, l'opération n'est toujours pas bouclée, et l'entraîneur du Barça, Hansi Flick, souhaite connaître au plus vite les joueurs dont il disposera pour la saison 2026-2027. Il commence à perdre patience, mais selon le journal « Marca », le Barça le rassure.

Le journal ajoute que les responsables au sein du Barça sont convaincus que la tactique consistant à faire pression et à user l'adversaire finira bientôt par porter ses fruits, aussi bien pour le joueur que pour l'Atlético Madrid.

Julian Alvarez est considéré comme la priorité numéro un du Barça pour remplacer Robert Lewandowski au poste d'avant-centre, et tout le monde – entraîneurs, dirigeants et membres du conseil d'administration du Barça – croit toujours en la venue de l'Argentin, malgré le refus par l'Atlético Madrid de l'offre présentée par le club catalan.

En ce sens, la pression que le joueur peut exercer est jugée déterminante, selon des responsables du club barcelonais.

Joan Laporta, le président du club catalan, a commenté il y a quelques jours : « Lorsqu'un joueur souhaite partir, la position du Barça en tant que club est que nous lui faciliterons les choses s'il veut quitter le Barça. Un grand club ne peut pas se permettre d'avoir des joueurs insatisfaits. »

Le journal indique que l'attaquant argentin envisage de ne pas se présenter aux entraînements de l'Atlético Madrid le 10 août, jour fixé par l'entraîneur argentin Diego Simeone pour le retour à l'entraînement du finaliste de la Coupe du monde.

Le Barça estime que l'Atlético Madrid finira par céder, et cela ne tient pas seulement à la position qu'adoptera dans les prochains jours l'international argentin, déterminé à rejoindre le Barça, mais aussi au fait qu'il a fait comprendre que l'offre, malgré son montant financier important, ne répond pas aux exigences de l'Atlético (qui réclame une clause libératoire de 500 millions d'euros) et qu'elle est assortie d'une date d'expiration. Limiter la durée de l'offre est l'un des moyens de pression utilisés par la direction du Barça.

Mais la direction de l'Atlético Madrid campe toujours sur sa position de refus du transfert du joueur, malgré le fait que celui-ci ait ouvertement affiché son désir de quitter l'Atlético, lors de sa participation avec l'Argentine au Mondial 2026. La direction ne souhaite pas faire porter au joueur la responsabilité de sa position et de sa décision, et s'appuie sur son agent, car elle ne veut pas tendre ses relations avec ce joueur professionnel qu'elle espère conserver dans ses rangs.