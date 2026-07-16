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Muhammad Sharaf Eldeen

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Enzo Fernández continue de provoquer les supporters anglais

Espagne vs Argentine
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France vs Angleterre
France
Chelsea
E. Fernandez
Espagne
Argentine
É.-U.
Angleterre
France

Un joueur de Chelsea a délibérément provoqué les supporters anglais.

Enzo Fernández, milieu de terrain de l’équipe d’Argentine, a continué de provoquer les supporters anglais quelques heures après avoir contribué à la victoire 2-1 en demi-finale de la Coupe du monde 2026, mercredi soir à Atlanta (États-Unis).

Fernández a inscrit l’égalisation argentine à la 85^e minute, servi par Lionel Messi, ramenant ainsi les champions du monde dans la partie alors que l’Angleterre pensait déjà à la finale.

Après la réalisation, le milieu de terrain s’est dirigé vers les supporters anglais en portant ses mains à ses oreilles, une célébration provocatrice qui a immédiatement fait polémique, selon la chaîne française « RMC ».

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Le milieu de terrain de Chelsea n’en est pas resté là : sur Instagram, il a publié une photo où l’on voit Messi, Paredes et lui-même en train de rire, avec la légende « Les jours les plus heureux ».

Il a illustré ce post avec la chanson « Wonderwall » d’Oasis, un choix symbolique puisque ce tube est régulièrement entonné par les supporters anglais et associé aux célébrations des « Trois Lions » après leurs succès dans la compétition.

Fernández pourra désormais se concentrer sur la finale de la Coupe du monde, où il tentera d’aider l’Argentine à conquérir un deuxième titre consécutif, dimanche prochain face à l’Espagne.

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