ENTRETIEN - Mestre (Barcelone) : "Gagner la Ligue des champions serait un bon prix"

Le vice-président du Barça, Jordi Mestre, a largement évoqué la progression de l'équipe féminine pour Goal avant la finale de C1 face à Lyon.

Le vice-président de Barcelone, Jordi Mestre, estime que le football féminin devrait être traité sur un pied d'égalité avec son homologue masculin alors que l'équipe catalane se prépare pour la finale de la Ligue des Champions Féminine contre (18h00).



L’équipe de Lluis Cortes disputera sa première finale samedi contre les détenteurs de la compétition et a terminé deuxième de la première division féminine cette saison, à six points du vainqueur, l' .



S'adressant exclusivement à Goal avant la finale, Mestre a parlé de l'approche de Barcelone dans un football féminin en croissance constante.



"Le football et la société sont des aspects liés", a-t-il déclaré. Nous devons parler de football féminin comme nous le faisons avec une femme chirurgienne ou une femme entrepreneur, sans aucune différence. Le succès attire l’attention des médias et ils le font savoir au public. Avancer dans la nous a permis d’être à la une de nombreux journaux et télévisions, c’est déjà un grand succès."





"Lyon a remporté de nombreuses victoires en Ligue des champions parce que, entre autres choses, son budget est plus élevé que nous", a poursuivi Mestre.



L'équipe féminine a montré une très grande capacité de progression. Ils sont passés d'une équipe amateur sans joueurs locaux professionnels et à petit budget à une équipe professionnelle depuis 2015, avec un budget et des ressources plus importantes et beaucoup de joueurs locaux et internationaux, alors que l'équipe masculine a connu ce processus il y a longtemps."



Le football féminin est en hausse, mais il n’a pas encore atteint le niveau du football masculin et il reste encore un certain nombre de barrières empêchant sa progression.



Mestre sait que le fait de réussir en tant qu’équipe et remporter le plus de trophées possible peut aider à attirer de plus grandes foules. Toutefois, l’objectif ultime du club est de "remporter la , la Copa et relever le défi de la Ligue des champions.



"Nous avons un rôle très important ici", a ajouté Mestre.



"Je connais l’équipe féminine depuis notre arrivée en 2010 et depuis lors, elle a beaucoup grandi, pas seulement à Barcelone.



Dans notre cas, gagner la en 2011 nous a permis de jouer en Ligue des champions et nous avons ressenti une grande amélioration qui s'est reflétée dans l'aspect social et qui n'a cessé de croître depuis.



Après cela, Iberdrola est arrivé en tant que sponsor et les matches ont commencé à être télévisés et l'engagement est encore plus important."



À présent, Barcelone est sur le point de progresser encore en tant que club et pourrait remporter le trophée de la Ligue des champions - mais Mestre pense que se rendre en finale est un succès en soi.



"Atteindre les demi-finales et maintenant la finale est déjà un succès", a-t-il déclaré.



"Nous avons débuté en 2010 sans titre et nous avons pu gagner la Liga, la et la Coupe de Catalogne. Nous avons grandi en Europe, mais gagner la Ligue des champions serait un bon prix."