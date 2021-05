Entre Zidane et Allegri, la Juventus a fait son choix

Pirlo n'aura tenu qu'une seule saison puisque le coach italien va être remplacé par Massimiliano Allegri, son ancien entraîneur à la Juve.

Incroyable mais vrai : Massimiliano Allegri revient à la Juventus. L'entraîneur italien va commencer une deuxième aventure avec la Vieille Dame, après la "pause" de deux ans au cours de laquelle les Bianconeri ont été dirigés par Maurizio Sarri et Andrea Pirlo.

Ce dernier, qui espérait encore garder son poste, est donc limogé après une seule saison. Critiqué pour certains de ses choix, il quitte la Juventus avec deux trophées que sont la Coupe d'Italie et la Super Coupe d'Italie. S'il a vu le titre en Serie A filer du côté de l'Inter Milan, Pirlo aura au moins terminé sur une bonne note avec la qualification en Ligue des Champions arrachée in extremis lors de la dernière journée de championnat.

Selon les dernières indiscrétions, seule la durée contractuelle entre Allegri et la Juventus reste à définir, qui pourrait même être de trois ans. Ce sera alors l'une des signatures les plus importantes de ce mercato et donc la fin des espoirs de le voir rejoindre le Real Madrid.

Car, oui, Allegri ne manquait pas de prétendant et faisait d'ailleurs office de favori pour prendre la possible succession de Zinedine Zidane chez les Merengue. Face à cette peur de voir le coach italien prendre la direction de l'Espagne, la Juventus Turin a décidé d'accélerer les discussions pour une négocation éclair.

Allegri reviendrait à Turin avec plus de pouvoirs que ceux qu'il avait lors de la première expérience. Avec les récents adieux de Paratici, le coach aurait de nombreux pouvoirs sur le marché des transferts et ainsi un statut de manager à l'anglaise comme pouvait l'être Sir Alex Ferguson à Manchester United ou Arsène Wenger à Arsenal.