Entre Mbappé et Haaland, Iniesta a fait son choix

L’arrivée de Mbappé ou Haaland au Barça semble impossible mais Iniesta a donné sa préférence pour le Français.

La légende barcelonaise Andres Iniesta a affirmé que Kylian Mbappe "conviendrait mieux" au Camp Nou qu'Erling Haaland, les attaquants du Paris Saint-Germain et du Borussia Dortmund étant considérés comme les deux gros poissons offensifs à recruter.

Les fonds manquent pour les Blaugrana pendant ce marché des transferts, mais cela n’empêche pas de voir émerger chaque jour des spéculations sur des cibles supposées.

Parmi elles, Mbappé, champion du monde et qui n'a pas encore signé de nouveau contrat au Parc des Princes, qui est lié depuis un certain temps à des équipes de premier plan en Espagne, tandis que le prolifique Norvégien Haaland a fait irruption sur la scène mondiale à l'âge de 20 ans avec le Borussia Dortmund.

Interrogé sur lequel des deux stars il aimerait le plus voir en Catalogne, l’ex-maître à jouer du Barça Iniesta a déclaré à El Transistor :

"Peut-être en raison de ses caractéristiques, Mbappé conviendrait mieux au Barca qu'à Haaland."​

"Ce sont deux très bons joueurs qui sont sur toutes les lèvres, on verra s'ils continuent dans leurs équipes et ne changent pas cet été."

Le Barça a actuellement peu de place dans son équipe pour pouvoir accueillir l’un des deux plus grands talents mondiaux.

Lionel Messi devrait signer un nouveau contrat à un moment donné, l'Argentin étant actuellement en train de conclure sa prolongation, tandis que les stars françaises Antoine Griezmann et Ousmane Dembele ont enfin réussi à s’acclimater à leur club, après des débuts compliqués.

Ils ont été rejoints cet été par les joueurs libres que sont Sergio Aguero et Memphis Depay, et il y a aussi un certain nombre de joueurs prometteurs dans l’effectif de Ronald Koeman.

De grandes choses sont attendues d'Ansu Fati une fois qu'il sera de retour en pleine forme, tandis qu'Iniesta est un grand fan de l'international espagnol de 18 ans Pedri, qui impressionne depuis le début de l'Euro 2020.

"La chose importante à propos de Pedri est qu'il est Pedri.

"C'est un joueur que j'aime beaucoup, c'est un enfant qui doit continuer à grandir et à apprendre."

"Quand je le vois jouer, je vois un joueur qui s'amuse bien sur le terrain. C'est un gars très concentré."