Entre Luis Enrique et Marcelino, les Classiques seront chaleureux !

Originaires de la même région en Espagne, Luis Enrique et Marcelino vont se croiser durant les Classicos entre le PSG et l'OM.

Ils se connaissent par coeur et se sont souvent reniflés à distance, de l'autre côté des Pyrénées. Luis Enrique et Marcelino sont deux Asturiens de Gijon, ce qui tend à expliquer leur tempérament bien trempé. Propulsés à la tête des deux clubs les plus médiatiques de Ligue 1 cet été, les deux Espagnols se croiseront cette saison lors des Classiques entre le PSG et l'OM. Pour le plus grand bonheur de Marcelino.

Marcelino adore Luis Enrique

Devant la presse cette semaine, le nouvel entraîneur de l'OM a tenu des propos très élogieux sur son homologue. "Luis Enrique est un grand technicien, un grand entraîneur. C'est incroyable ce que la vie peut faire, deux Asturiens de Gijon, Espagnols... un qui entraîne le PSG et l'autre l'OM. C'est le football, c'est la vie ! J'ai un grand respect pour lui sur le plan personnel et professionnel. Je lui souhaite le meilleur. Bon, évidemment, sauf quand il jouera contre nous...", a lâché le technicien, tout sourire.

Souvent électriques, les Classiques pourraient se dérouler dans une ambiance plus amicale cette saison... sur les bancs.