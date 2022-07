Entre Lewandowski et Koundé, le Barça va choisir

Selon Mundo Deportivo, le FC Barcelone prépare des offres pour Robert Lewandowski et Jules Koundé.

Le Barça veut continuer de se renforcer, maintenant qu'il a obtenu les signatures de Franck Kessie, Andreas Christensen, Raphinha et Ousmane Dembele . Le club catalan agit de manière agressive.

Barcelone a déjà fait des offres concrètes pour Lewandowski mais aborde la situation de Kounde différemment. Le défenseur central de Séville est de retour en Espagne pour se remettre d'une blessure et il est entendu que Barcelone ne bougera pas pour lui tant que Lewandowski n'est pas fixé. Monchi, le directeur sportif de Séville, a confirmé qu'il n'y a pas encore eu de contact avec Barcelone.

Si le FC Barcelone s'intéresse à Kounde, on pense qu'il essaiera d'inciter le club andalou à participer à un échange partiel qui verrait Memphis Depay et/ou Sergino Dest rejoindre le Sanchez-Pizjuan. On ne sait pas encore si Séville est ouvert à un tel arrangement - ou s'il préfère l'argent liquide -. Kounde est leur atout le plus précieux et ils ne le vendront pas à bas prix.