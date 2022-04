L'ancien président de l'Inter, Massimo Moratti, estime que les Nerazzurri doivent faire signer un attaquant cet été, mais il n'arrive pas à se décider entre Paulo Dybala et Romelu Lukaku.

« L’Inter a besoin d’un nouvel avant-centre »

Dybala devrait quitter la Juventus à l'issue de son contrat, tandis que Lukaku, qui a marqué 30 buts pour l'Inter la saison dernière avant de rejoindre Chelsea, pourrait également être sur le départ après une saison compliquée du côté de Stamford Bridge.

Tous deux ont été mentionnés en vue d’un transfert à San Siro, tandis que l'actuel attaquant de l'Inter, Lautaro Martinez, intéresserait certains grands d’Europe, dont Arsenal et Tottenham.

S'exprimant sur Radio Uno au sujet des plans estivaux potentiels de l'Inter, Moratti a déclaré : « Je signerais toujours Dybala, il est vraiment fort. Cependant, je crois que l'Inter a besoin d'un avant-centre. Si ce n'est pas Lukaku, l'Inter en aura besoin d'un nouveau de toute façon ».

Au sujet de Lautaro Martinez, l’ex patron des Nerazzurri a lâché : « C’est un attaquant prometteur qui n'a pas encore atteint tout son potentiel. Il a tous les moyens de réussir. J'espère qu'il pourra faire mieux lors des prochains matchs. Edin Dzeko s'est également bien comporté sans lui. Joaquin Correa est un attaquant intelligent."

L'article continue ci-dessous

Moratti se méfie de la Juventus

L'Inter, champion en titre, a été la seule équipe du trio de tête de la Serie A à s'imposer le week-end dernier, ce qui signifie qu'il n'est plus qu'à deux points du leader Milan AC et en comptant un match en moins.

L'entraîneur milanais Stefano Pioli a demandé à ce que les matches des candidats au titre soient joués en même temps pour que les choses soient équitables, ce que Moratti approuve. Il a également conseillé à son ancienne équipe de ne pas négliger la Juventus, quatrième, qui n'est qu'à six points du leader.

"Ce serait plus intéressant et plus juste (de jouer les matches au même horaire)", a déclaré Moratti à propos de la proposition de Pioli. "Tout change chaque week-end, l'Inter a fait une bonne opération et a été très convaincant contre Vérone. Il reste quelques matchs et il n'y a plus de place pour les erreurs. Les matchs contre les soi-disant petites équipes sont ceux qui me rendent plus inquiet (…) Je ne pense pas que la Juventus soit déjà hors course, malheureusement. Ils trouvent toujours le moyen de gagner et je crois que les trois premiers devront faire attention aux Bianconeri, qui n'abandonnent jamais."