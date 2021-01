Entre Cristiano Ronaldo et Messi, Arthur a fait son choix

Ayant eu la chance de côtoyer les deux joueurs, Arthur estime que le Portugais est plus avenant envers ses coéquipiers que l’Argentin.

Peu sont ceux qui peuvent se targuer d’avoir évoluer durant leur carrière aux côtés de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi. Débarqué en Europe en 2018, Arthur (24 ans) a réussi cet exploit en l’espace de deux saisons. Après une première expérience au , le milieu de terrain brésilien a pris la direction de la Turin dans un « échange » avec Miralem Pjanic. S’il a du mal à trouver sa place dans le onze d’Andrea Pirlo (16 matches), Arthur peut au moins s’entraîner chaque jour aux côtés de CR7 et ainsi comparer les différences notables avec Messi.

"Ronaldo s’exprime plus que Messi et il s’entend avec tout le monde dans le vestiaire", a expliqué Arthur lors de son récent passage dans Desimpedidos, un show diffusé sur YouTube. Ronaldo est très actif. Il entretient de bonnes relations avec tous. Peut-être que comme nous parlons la même langue, ça facilite les choses."

S’il estime que la Pulga est avant tout un leader sur le terrain, capable de faire la différence « par ses actions et sa volonté de gagner », Arthur considère que Ronaldo est avant tout une machine et que c’est cette éthique qui lui a permis d’arriver à toutes ces performances.

Deux titres avec Messi

Questionné sur qui est le plus fort entre les deux hommes aux onze Ballon d’Or, Arthur penche pour son coéquipier à la Juventus Turin.

"Je prends Cristiano, nous jouons ensemble. Nous ne sommes pas proches au point que j’aille prendre le café chez lui, mais nous avons une bonne relation. Cristiano ne recule jamais s’il y a un coéquipier qui a besoin de quelque chose et il y arrive toujours avec une détermination farouche. Il s’entraîne comme un animal. Il ne sait pas quand se reposer et il vous encourage à tout donner. Il me dit toujours quoi manger, sans rien laisser au hasard."

Ayant remporté une et une Copa del Rey avec Messi, Arthur a fait son choix en faveur de Cristiano Ronaldo mais ces deux monstres du football ont prouvé depuis une décennie qu’il fallait avant tout profiter de leur talent plutôt que les comparer.