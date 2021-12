Entre Barcelone et la Bundesliga, Adeyemi a fait son choix

Formé au Bayern Munich, Karim Adeyemi va-t-il rapidement faire son retour en Bundesliga ? Parti du côté du RB Salzbourg pour gagner du temps de jeu au sein de la firme Red Bull, l’attaquant crève l’écran depuis le début de la saison. Que ce soit dans le championnat autrichien (11 buts en 16 matches) mais surtout en Ligue des Champions.

Avec son club, il a déjà inscrit trois buts en cinq matches et peut croire à une qualification en huitièmes de finale de C1 en cas de nul ou victoire contre le FC Séville. A 19 ans, le profil et la réussite du néo-international allemand a forcément attiré le regard des cadors européens et notamment le FC Barcelone. Malheureusement, le club catalan va devoir tirer un trait sur Ademeyi.

D’après Sky Sport, l’attaquant souhaite rejoindre à tout prix la Bundesliga l’été prochain puisqu’il semble acté qu’il ne fera pas une saison de plus à Salzbourg. La raison de cette volonté de rentrer au bercail ? Avoir une visibilité auprès d’Hansi Flick, le nouveau sélectionneur, avec en ligne de mire la Coupe du Monde 2022 qui se disputera dans un an.

Une bataille Dortmund - Leipzig ?

Si le Barça va devoir passer son choix, le désir d’Adeyemi de rentrer en Allemagne est du pain béni pour le Borussia Dortmund. Afin de (peut-être) préparer l’après-Haaland, le BvB s’est rapidement positionné sur le dossier.

Au point même que certains annoncent qu’un accord a déjà été trouvé entre le joueur et le club. Une position démentie par Michael Zorc, qui ne cache pas son admiration pour Adeyemi.

"Adeyemi est un grand talent allemand. Il a un très bon profil, apporte une vitesse extrême et un profil fondamentalement excitant », avait déclaré le directeur sportif du Borussia à Sky Germany.

"Mais, il est beaucoup trop tôt pour dire quoi que ce soir à ce sujet et, pour autant que je sache, il a un contrat à long terme."

Avec le RB Leipzig, club cousin de Salzbourg, également sur le coup, la bataille s’annonce rude. Et nous rappelle celle d’un certain Haaland il y a deux ans…