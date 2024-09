Enormes pertes financières, Manchester United dans le rouge

Manchester United a enregistré une énorme perte financière pour 2023-24 malgré les « économies de coûts transformatrices » du club sous INEOS.

Les Red Devils ont annoncé une perte nette de 113,2 millions de livres sterling pour l'année dernière, en grande partie en raison d'un « investissement accru » dans l'équipe de joueurs. C'est la cinquième année consécutive au cours de laquelle United annonce des pertes et réalise un total de 370 millions de livres sterling sur cette période. Les derniers comptes du club montrent également des revenus « record » de 661,8 millions de livres sterling. United indique également qu'il est « engagé et conforme » aux règles de profit et de durabilité de la Premier League et aux règles du fair-play financier de l'UEFA malgré les énormes pertes.

Les résultats de Manchester United surviennent après certaines mesures d'économie. Le club a déjà annoncé son intention de supprimer 250 emplois dans le cadre d'une tentative de mettre le club sur une « base plus durable ». Sir Jim Ratcliffe a également injecté 200 millions de dollars de nouveaux capitaux dans le club afin de contribuer au financement du développement actuel du centre d'entraînement de United à Carrington.

Le directeur général Omar Berrada a déclaré dans un communiqué : « L'intersaison a été chargée pour le club, avec des camps d'entraînement réussis pour nos équipes masculine et féminine. Nous avons renforcé notre équipe première masculine avec cinq joueurs passionnants et mis en place une nouvelle structure de direction du football pour apporter un meilleur soutien à notre manager, Erik ten Hag.

United dans le rouge

« Dan Ashworth a été nommé directeur sportif et Jason Wilcox nous a rejoint en tant que directeur technique, deux professionnels extrêmement expérimentés et très respectés qui ajouteront une grande profondeur à notre équipe. Nous avons ajouté six joueuses à notre équipe féminine et investissons pour garantir que toutes nos équipes aient accès à des installations d'entraînement de classe mondiale dans un Carrington entièrement rénové. Nous sommes également ravis d'avoir prolongé notre partenariat principal avec Snapdragon, après un excellent départ, pour deux années supplémentaires en plus du mandat initial de trois ans.

« Alors que je me lance dans mon nouveau rôle de directeur général de ce club historique, nous sommes tous extrêmement concentrés sur le travail collectif pour créer un avenir brillant avec le succès du football au cœur de celui-ci. Nous travaillons à une plus grande durabilité financière et apportons des changements à nos opérations pour les rendre plus efficaces, afin de nous assurer que nous orientons nos ressources vers l'amélioration des performances sur le terrain. Aujourd'hui, nous annonçons de nouvelles prévisions pour l'exercice 2025 qui reflètent l'impact partiel des économies de coûts et des changements organisationnels que nous avons mis en œuvre au cours de l'été. "

Manchester United n'a remporté qu'une seule victoire jusqu'à présent dans la nouvelle saison de Premier League et reprend l'action samedi contre Southampton.