Enfin une solution pour Cancelo

Le FC Barcelone et Joao Cancelo ont tous deux déclaré publiquement qu'ils souhaitaient se retrouver pour la saison à venir

Et il semble que les négociations avec Manchester City soient sur le point d'aboutir. City aurait reçu plusieurs offres pour Cancelo, mais comme le Portugais est catégorique sur le fait qu'il ne retournera qu'à Barcelone, les négociations ont dû reprendre.

Le joueur de 30 ans est prêt à accepter une baisse de salaire significative pour qu'un prêt se concrétise, et Sport affirme qu'un accord entre Barcelone et City est « très proche ». Il s'agirait d'un prêt assorti d'une obligation d'achat, et l'hebdomadaire fait référence à une proposition déjà rapportée par le Daily Star. Selon leurs informations, Jorge Mendes, qui dirigeait les négociations au nom du FC Barcelone, avait proposé un prêt de 8,3 millions d'euros, le FC Barcelone prenant en charge le salaire du joueur. L'été suivant, Barcelone paierait 21,3 millions d'euros pour Cancelo.

L'article continue ci-dessous

Compte tenu de ses difficultés financières, il semble remarquable que le FC Barcelone soit prêt à débourser près de 30 millions d'euros pour un joueur qui aura 31 ans l'été prochain. C'est d'autant plus vrai si l'on considère ses performances de la saison dernière. Cancelo a montré ses qualités par à-coups, en particulier au cours des premiers mois de la saison, mais il a été exposé de manière spectaculaire lors des deux plus grands matches de la saison du FC Barcelone, contre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid.