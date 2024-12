Endrick un flop ? La vraie raison dévoilée

Athletic Bilbao vs Real Madrid

Le Real a été victime de nombreuses blessures ces dernières semaines, et Brahim Diaz, Rodrygo et Vinicius ont été absents à plusieurs reprises.

Cependant, cela n'a pas coïncidé avec une augmentation du temps de jeu d'Endrick Felipe, leur recrue estivale à 40 millions d'euros.

Une fois de plus, le manager Carlo Ancelotti a été pointé du doigt lorsqu'on l'a interrogé sur Endrick dimanche soir, après qu'il n'ait pas eu de temps de jeu contre Getafe. "Il doit travailler", a répondu Ancelotti, après avoir déclaré à la presse samedi qu'il jouerait quand il penserait qu'il était la meilleure option.

L'article continue ci-dessous

L'Italien est généralement considéré comme l'entraîneur des joueurs, dans le sens où il les défend et les traite comme des adultes. Cependant, Manolo Lama de Cadena Cope, a suggéré que le manque de temps de jeu était plus important qu'il n'y paraît, notant que les mots d'Ancelotti étaient un message clair. En termes de jeu, Ancelotti n'a aucun problème, mais à l'entraînement et en termes d'attitude, il a vu quelque chose chez Endrick qu'il n'aime pas.

Le joueur de 18 ans n'a joué que 29 minutes lors des 9 derniers matchs du Real Madrid, malgré les difficultés générales des Merengues. Lors des premiers matchs de la saison, Endrick a montré à quel point il pouvait être bon et a marqué deux fois. Cependant, alors qu'Ancelotti demande à son équipe de mieux presser, il se pourrait qu'Endrick soit encore en train d'apprendre exactement ce que le manager attend de lui.