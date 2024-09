Endrick passe aux aveux

Endrick Felipe a rencontré son premier obstacle depuis son arrivée au club mardi, en entrant en jeu pour les 20 dernières minutes du match.

Le Brésilien a été averti, mais a réussi à éviter un carton rouge après avoir donné un coup de genou au défenseur d'Alaves Santiago Mourino là où ça fait le plus mal.

L'entraîneur d'Alaves Luis Garcia Plaza a été stupéfait de voir que son équipe n'avait pas l'avantage numérique et que la VAR n'était pas intervenue, tandis que le manager Carlo Ancelotti a affirmé qu'il ne l'avait pas vu. Endrick est conscient qu'il a eu de la chance de ne pas être expulsé, dit Marca, et l'a reconnu auprès de son entourage proche.

L'article continue ci-dessous

Il lèvera les mains et assurera que cela n'arrivera plus à ses coéquipiers et à Ancelotti jeudi, et a retenu la leçon. Il ne veut pas faire marche arrière dans sa carrière au Real Madrid, et quand il s'agira de se battre, ce sera uniquement pour le ballon à partir de maintenant. La capacité d'écoute et d'apprentissage du joueur de 18 ans est mise en avant comme l'une de ses qualités les plus remarquables jusqu'à présent.

En dehors de cet incident, les fans du Real Madrid seront ravis de leur dernière star brésilienne. Endrick a inscrit deux buts lors de ses six premières apparitions, pour un total de 47 minutes seulement, et a également obtenu un penalty, tous en tant que remplaçant. Avec Kylian Mbappé absent pour le derby madrilène de dimanche, Endrick a de bonnes chances d'être le remplaçant d'Ancelotti s'il doit se montrer plus offensif.