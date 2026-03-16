"Endrick ne sert à rien", l'attaque qui ne passe pas

Il est le rayon de soleil de la saison lyonnaise, la pépite qui a redonné de l'espoir à tout un peuple. Depuis son arrivée en prêt du Real Madrid, Endrick a éclaboussé la Ligue 1 de son talent, empilant les buts et les gestes de grande classe. Un prodige de 19 ans, déjà comparé aux plus grands, et qui semble immunisé contre la critique. Pourtant, une voix, et pas n'importe laquelle, s'est élevée pour briser ce concert de louanges. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas fait dans la dentelle.

"Dans le jeu, Endrick ne sert strictement à rien"

Cette charge violente est signée Raymond Domenech. Sur le plateau de "L'Équipe du Soir" ce dimanche, l'ancien sélectionneur des Bleus a livré une analyse au vitriol de la prestation du jeune Brésilien. "Lyon, ils n'ont plus d'attaquants, ni de profondeur. Endrick, il essaye de dribbler et il tire", a-t-il d'abord lancé, avant de porter l'estocade : "Mais dans le jeu, il ne sert strictement à rien. Il perd neuf ballons sur dix". Une critique d'une rare sévérité, qui a immédiatement fait bondir les supporters lyonnais et bien au-delà.

L'ancien coach, coutumier des sorties médiatiques fracassantes, a même minimisé le but salvateur d'Endrick face au Celta Vigo en Ligue Europa, l'attribuant à un "cadeau" du gardien adverse. Une manière de réduire le talent du joueur à de simples fulgurances individuelles, déconnectées du collectif.

Une critique violente et gratuite

Si la critique est permise, celle de Raymond Domenech s'apparente à un véritable procès à charge. Oubliés les débuts tonitruants du Brésilien, ses 5 buts lors des 6 premiers matches, son titre de joueur du mois en Ligue 1. Oubliée sa jeunesse et sa phase d'adaptation à un championnat réputé pour son exigence physique. Pour Domenech, le constat est sans appel : Endrick est un soliste, un joueur qui ne pense qu'à sa propre gloire.

Cette sortie, aussi excessive soit-elle, est symptomatique de la manière dont les jeunes talents sont parfois jugés en France. L'impatience, l'exigence de perfection immédiate, prennent souvent le pas sur la nuance et la pédagogie. Endrick, comme d'autres avant lui, en fait les frais. Reste que la meilleure des réponses, le jeune Brésilien ne peut que la donner sur le terrain. C'est tout l'OL, qui reste sur trois matches sans succès, qui en profitera. Et nul doute que cette critique acerbe ne fera que décupler sa faim de prouver à tout le monde qu'il est bien plus qu'un simple dribbleur.