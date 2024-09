Endrick, les problèmes commencent

Endrick ne serait pas satisfait du temps de jeu qu'il reçoit chez les Blancos après son transfert de Palmeiras.

Endrick a signé avec le Real Madrid en 2022 avant d'officialiser son transfert à Santiago Bernabeu plus tôt cet été. Alors qu'Endrick n'allait jamais être titulaire pour Carlo Ancelotti cette saison, le Brésilien a vu son potentiel de minutes au club diminuer au début de la saison en raison de l'arrivée de Kylian Mbappé.

Selon AS, Endrick est « amer de ne pas avoir les minutes qu'il souhaiterait au Real Madrid, mais le Brésilien comprendrait son rôle actuel dans l'équipe avec Mbappé, Vinicius Jr., Rodrygo Goes et Brahim Diaz ayant plus d'ancienneté que lui en attaque.

Jusqu'à présent cette saison, Endrick a fait un total de trois apparitions pour le Real Madrid et n'a accumulé que neuf minutes de jeu. Cependant, il a déjà marqué un but pour l'équipe d'Ancelotti lors d'une victoire 3-0 contre le Real Valladolid le mois dernier.

Après une trêve internationale décevante avec le Brésil, Endrick reviendra en Espagne et sera en action la prochaine fois que les Blancos affronteront la Real Sociedad le samedi 14 septembre.