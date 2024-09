Endrick, le moment de gloire

Atlético Madrid vs Real Madrid

Endrick Felipe n’a pas encore fait ses débuts en tant que titulaire au Real Madrid.

Carlo Ancelotti a choisi de prendre les choses très à la légère avec l’attaquant de 18 ans, malgré plusieurs apparitions impressionnantes en tant que remplaçant au cours des premières semaines de la saison.

Le match de mardi à domicile contre Alaves était considéré comme une opportunité idéale pour Endrick de faire ses débuts, mais cela n’a pas été le cas car Ancelotti a opté une fois de plus pour Kylian Mbappé, qui s’est blessé à la cuisse pendant le match et sera désormais absent pendant trois semaines.

Mbappé étant indisponible pour le derby madrilène de dimanche au Metropolitano, l’icône du Real Madrid Fernando Morientes a déclaré à Diario AS qu’Endrick devrait être considéré par Ancelotti comme un remplaçant.

« J’aime beaucoup la personnalité d’Endrick. Ce n’est pas facile quand on arrive au Real Madrid à un si jeune âge… Il faut être là pour réaliser l’entité du club. Tout est amplifié, pour le meilleur et pour le pire. La répercussion est mondiale. Cela peut aussi affecter le mental. Endrick est arrivé très jeune, mais il s’est très bien adapté et montre beaucoup de personnalité. C’est un garçon qui a des caractéristiques qui peuvent très bien se marier avec ce qui est au-dessus.

« Sans Mbappé (contre l’Atlético de Madrid), il est sans aucun doute une alternative. »

Il est peu probable qu’Ancelotti titularise Endrick contre l’Atlético, il est plus probable que le Real Madrid revienne au système 4-4-2 qui a si bien fonctionné pour eux la saison dernière. Cependant, il n’est pas exclu que le jeune Brésilien soit titularisé pour la première fois dimanche.