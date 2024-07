Endrick, c'est choquant

Endrick a eu du mal à s'imposer lors de l'élimination du Brésil de la Copa América par l'Uruguay et a enregistré un nombre de passes très faible.

Bien qu'il ait joué tout le match, Opta n'a relevé qu'une seule passe réussie de la part d'Endrick en 90 minutes. Le quart de finale s'est terminé sur un score de 0-0 et l'Uruguay s'est imposé aux tirs au but. Endrick, qui devrait rejoindre le Real Madrid en provenance de Palmeiras, n'a tiré aucun des tirs au but. Eder Militao et Douglas Luiz ont manqué les coups de grâce pour le Brésil.

Endrick s'est vu confier le numéro neuf de la sélection brésilienne cet été, mais le quart de finale a été sa première titularisation dans le tournoi, en remplacement de Vinicius Junior, suspendu. Il était entré en jeu en remplacement de Vinicius Junior, suspendu. Il avait participé aux trois matches de groupe contre le Costa Rica, le Paraguay et la Colombie, mais n'avait pas réussi à se mettre en évidence. Dans l'ensemble, le Brésil a été très décevant, ne battant que le Paraguay et ne marquant qu'une seule fois au cours des 270 minutes des matches contre le Costa Rica, la Colombie et l'Uruguay.

Le battage médiatique autour d'Endrick s'est intensifié en mars lorsqu'il a marqué lors de deux rencontres internationales successives avec le Brésil, contre l'Angleterre et l'Espagne. Il est le premier depuis Pelé à avoir réussi cet exploit avant d'avoir atteint l'âge de 18 ans, ce qui lui permet d'avoir un impact sur la Selecao plus tôt que d'autres jeunes prodiges devenus des légendes, comme Ronaldo et Neymar.

Endrick fêtera son 18e anniversaire le 21 juillet, ce qui lui permettra de finaliser son transfert à Madrid. Les attentes à son égard seront extraordinairement élevées, mais il devra peut-être faire preuve de patience pour obtenir des chances de succès, étant donné qu'il sera bientôt le coéquipier de Vinicius Junior, Rodrygo et Kylian Mbappé.