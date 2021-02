Encore un trophée pour Xavi

L’Espagnol Xavi vient de s’offrir son cinquième trophée avec le club qatari d’Al-Sadd.

La moisson des trophées de Xavi au Qatar se poursuit. En menant son équipe d’Al Sadd à la victoire en Coupe du Qatar face à Al-Duhail (2-0), le Catalan a conquis sa cinquième Coupe en tant que coach de cette formation.

C’est l’Algérien Baghdad Bounedjah qui a été le héros de cette finale victorieuse. Le champion d’Afrique s’est offert un doublé dans cette partie.

«Je suis très satisfait de la performance de l’équipe. Nous avons joué un très bon match et la performance a été plus qu'excellente. Nous avons joué avec passion et esprit tout au long du match et nous avons mérité cette victoire », a déclaré Xavi sur le site du club à la suite du triomphe.

Il a ajouté ensuite : "Nous avons vaincu un adversaire fort et compétitif. Nous avons souffert en seconde période et c'est normal en finale. Je tiens à féliciter tous les joueurs et le personnel. Nous voulons gagner plus de titres. C'était une victoire méritée et un autre titre pour Al-Sadd, et nous avons prouvé que nous sommes les meilleurs au Qatar."

Il continue à préparer sa venue au Barça

Xavi pourrait continuer à enrichir son palmarès en cette année 2021. Dès la semaine prochaine, il est en mesure de gagner le championnat national. S’en suivra les quarts de finale de l’Emir Cup. Et enfin, il y aura la Ligue des Champions asiatique.

En tant que joueur, Xavi avait déjà conquis quatre trophées avec Al-Sadd, la formation où il a achevé sa carrière de joueur.

La carte de visite de l’Espagnol commence à faire fière allure. Et c’est l’idéal en vue de l’étape qu’il s’est fixée dans son parcours d’entraineur, à savoir prendre en main son club de toujours, le FC Barcelone.