Encore un titre national pour Coman

Le Français Kingsley Coman a été auréolé champion national pour la 10e fois de sa carrière.

Et de dix ! Kingsley Coman, l’attaquant français du Bayern, a remporté ce samedi son 10e titre national consécutif. Un chiffre impressionnant et aussi totalement inédit à ce niveau. Et dire qu’il n’a que 24 ans.

Dix saisons gagnantes

Depuis ses débuts en pro en 2013, Coman a toujours fini les saisons avec la médaille du champion autour du club. Que ça soit avec le PSG, la Juventus ou le Bayern, il n’a jamais connu l’échec sur la scène domestique.

Après les deux titres de Ligue 1 et les deux en Serie A (dont un pour seulement une rencontre jouée en 2015/16), il vient de remporter six saladiers d’argent d’affilée avec le Bayern Munich. Le dernier en date est donc intervenu ce week-end après le revers de Leipzig (2e) face à Dortmund (2-3).

L’international français a parfaitement célébré cette nouvelle campagne glorieuse en marquant l’un des six buts de son équipe munichoise lors du succès contre Moenchengladbach (6-0).

Et maintenant la sélection ?

Au total, durant cet exercice 2020/2021 de Bundesliga, Coman a trouvé le chemin des filets adverses à 4 reprises. Il s’est aussi offert 9 passes décisives.

Le natif de Paris espère désormais que cette série va encore s’étirer et qu’il restera champion en 2022. En outre, il croise les doigts pour que ses succès en club trouvent aussi un prolongement en sélection. Un sacre avec les Bleus, cet été à l’occasion de l’Euro 2021, lui ferait assurément grandement plaisir.