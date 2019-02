Encore un petit mercato pour le PSG

Paris n'a pu recruter que Paredes comme renfort important alors que Tuchel attendait au moins 2 milieux. Une situation qui l'agace au plus point.

Thomas Tuchel a vécu son second mercato en tant qu’entraineur du PSG. Et pas de la meilleure des manières. Alors que l’entraineur a réclamé des milieux de terrain cet été et que ses demandes n’ont pas été satisfaites, il espérait une autre issue pour cette période de transfert hivernal. A l'exception de Leandro Paredes, officialisé mardi, et du latéral Néerlandais Levi Opdam, pressenti surtout pour chauffer le banc, aucune autre recrue n’a rejoint le Paris Saint-Germain, et ce malgré les quelques pistes lancées à la dernière minute. Une situation qui agace fortement le coach parisien et qui ne s’en cache pas.

Antero Henrique est à l’origine du mécontentement de l’ancien entraineur de Dortmund. Paris a perdu beaucoup de trop de temps et d’énergie dans la convoitise de De Jong, qui finalement a préféré rejoindre le Barça alors qu’il avait un penchant pour la capitale. Sentant la pépite néerlandaise filer entre les doigts, le Portugais a activé parallèlement la piste Paredes, qui a abouti mais non sans tracas. Alors que les deux clubs étaient d’accord relativement tôt, le directeur sportif a renégocié des clauses à la dernière minute, retardant ainsi la signature de l’Argentin. Plus de peur que de mal, le nouveau numéro huit est bien parisien pour un montant de 40 millions d’euros.

Le dossier Gueye, trop compliqué

Mais deux jours pour recruter un autre milieu était trop court. Le dossier Gueye avait l’air bien parti puisque le club parisien était sur la piste depuis quelques semaines et surtout, le joueur était prêt à rejoindre Paris. Mais, et ce depuis le début, Everton n’a jamais voulu lâcher son international sénégalais à moins d’un certain montant, que le PSG ne pouvait se permettre. Dans ces conditions, il n’y a jamais eu d’accord entre les clubs, même si le joueur a fortement poussé de son côté. L’entraineur d’Everton, Marco Silva, n’a jamais songé un instant laisser son joueur partir.

Ces dernières heures, beaucoup de noms ont circulé : Acosta, Bakker, Willian, Thiago Mendes, ce qui a reflété la situation de panique dans laquelle se trouvait le club de la capitale. Au final, l’ardoise est mince et Tuchel l’a en travers de la gorge. Car l’Allemand le sait et l’a dit haut et fort : “On ne gagne pas les matches de février, mars, avril, sans milieu”. Et une seule recrue dans ce secteur, ce n’est pas du tout suffisant. A l’évocation du retour de Rabiot dans l’effectif, il avait répondu qu’il y était favorable mais que la situation concernait le joueur et le club. Il y a fort à parier que la situation va évoluer désormais.

Côté départ le club a enregistré un prêt, celui de Jesé au Bétis Séville, jusqu’à la fin de saison. Et Yacine Adli, le jeune joueur de la réserve, a pris la direction de Bordeaux pour un montant de 5,5M d’€. L’international français, qui ne s’entrainait même plus avec les pros, avait renoncé à un départ vers Arsenal l’été dernier.