Encore un mariage pour Riyad Mahrez

L'ancienne star de Manchester City Riyad Mahrez a célébré sa troisième cérémonie de mariage avec sa femme mannequin Taylor Ward

L'ailier de 33 ans évolue aujourd'hui dans la Pro League saoudienne sous les couleurs d'Al-Ahli. Sa compagne a déjà évoqué les difficultés qu'elle a rencontrées en quittant l'Angleterre pour s'installer au Moyen-Orient, mais le couple est désormais installé et profite d'un nouveau mode de vie.

Mahrez et Ward se sont fiancés en 2021, l'international algérien faisant sa demande en mariage avec une bague de 400 000 £ lors d'un voyage sur l'île grecque de Mykonos. Ils se sont ensuite mariés lors d'une cérémonie musulmane qui s'est déroulée en janvier 2022, avant de se lier à nouveau lors d'un événement à Londres en septembre 2023.

La fête continue pour Mahrez et Ward, avec une autre célébration de leur amour qui a lieu à la Villa Balbiani près du lac de Côme. Cette luxueuse propriété dispose d'une piscine, d'une jetée privée et d'un hangar à bateaux, avec beaucoup d'espace pour les amis et la famille pour profiter de ce qui était une cérémonie en plein air.

La gagnante de X Factor, Leona Lewis, a chanté après le mariage, tandis que les invités dansaient jusqu'au bout de la nuit. Ward a été conduite à l'autel par son père Ashley sur la chanson "You Are The Reason" de Callum Scott - des centaines de roses blanches décoraient le lieu de la cérémonie.