Encore largement battu, Bordeaux fonce vers la Ligue 2…

Trois matches de la 36e journée de Ligue 1 étaient programmés ce dimanche à 15h00 dont deux concernaient le maintien.

Angers – Bordeaux : 4-1

Avec la victoire de Metz contre Lyon (match joué à 13h00), Bordeaux se savait dernier de Ligue 1 au moment d'affronter le SCO.

Et comme c'est le cas depuis le début de la saison, la défense bordelaise a été catastrophique…

Le premier but angevin, au bout de cinq minutes de jeu, illustrait parfaitement le grand n'importe quoi qui règne dans l'arrière garde girondine : Manceau trouvait Pereira Lage dans le dos de la défense et ce dernier, profitant d'une sortie plus qu'hasardeuse de Costil servait Cho qui n'avait plus qu'à pousser la balle au fond des filets.

Angers ajoutait trois autres buts par Batista Mendy (36e), Stéphane Bahoken (62e) et Mathias Pereira Lage (90e) tandis que Sekou Mara (60e) avait un temps redonné espoir aux Girondins.

Reims – Lens : 1-2

Entre deux équipes assurées de rester dans l'élite la saison prochaine, l'objectif est désormais de se faire plaisir.

Zeneli a ouvert le score pour les locaux, contre le cours du jeu (28e) avant de voir les Sang et Or renverser la vapeur grâce à Sotoca (55e) et Fofana (90+2e).

Les spectateurs du stade Auguste-Delaune ont même failli assister au but de l'année avec une tentative de lob de Munetsi du milieu de terrain repoussée du bout des gants par Fariñez (53e).

A noter le retour sur les terrains d'Ekitike après deux mois et demi d'absence et qui est entré en jeu lors du dernier quart d'heure.

Clermont – Montpellier : 2-1

Hasard du destin, Clermont restait sur une seule victoire lors de ses dix derniers matches tout comme Montpellier !

Mais si Montpellier a déjà son maintien en poche, Clermont doit encore décrocher le sien. Et le club auvergnat a accompli sa mission en l'emportant grâce à des buts de Rashani (4e) et Bayo (69e, s.p.) contre un but de Chotard (32e) pour le MHSC.

Bordeaux relégué mercredi ?

Au classement, Bordeaux est donc désormais dernier avec 27 points devancé d'un point par le FC Metz. L'ASSE, qui joue mercredi contre Nice, est 18e et barragiste avec 31 points. Une victoire des Verts pourraient d'ailleurs condamner les Girondins à la relégation…

En revanche, Clermont fait la belle opération du jour et est désormais 16e avec 36 points. De son côté, Angers se rapproche du maintien avec 38 points et la 14e place.