En vidéo... Yamal exprime sa colère et ignore Flick

Les caméras ont capturé une scène surprenante à l'issue du match passionnant qui s'est déroulé ce samedi entre Barcelone et son hôte, l'Atlético de Madrid, au stade « Riaz Air Metropolitano », dans le cadre de la 30e journée de la Liga.

Malgré la victoire du club catalan (2-1) à l'extérieur, qui le rapproche encore davantage du titre de champion de la Liga, la star du Barça, Lamine Yamal, s'est montrée en colère après la rencontre.

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Les caméras ont filmé Yamal alors qu'il quittait le terrain, passant devant son entraîneur allemand, Hansi Flick, qui a tenté de lui parler. Mais la star espagnole lui a fait signe avec colère, refusant de s'adresser à son entraîneur.

Yamal a poursuivi son chemin vers les vestiaires, tout en échangeant quelques mots avec un membre du staff du FC Barcelone.

Le Barça a remporté le match (2-1) et consolide ainsi sa place de leader du classement de la Liga, avec 76 points, soit 7 points d'avance sur son rival, le Real Madrid, deuxième, qui s'était incliné plus tôt dans la journée face à son hôte, le Real Majorque (2-1).



