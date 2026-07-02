Le joueur australien Jordan Bos a exprimé un grand respect pour Mohamed Salah, le capitaine de l’équipe d’Égypte, à la veille du match des 32es de finale de la Coupe du monde prévu ce vendredi.

« Il peut y avoir du respect en dehors du terrain, mais une fois sur la pelouse, il n’y en a plus », a-t-il déclaré à ESPN.

Il a insisté : « C’est une question de “manger ou être mangé”. C’est ainsi que tout le monde abordera ce match, et c’est ainsi que je l’aborderai moi aussi. »

Il a ajouté : « Mohamed Salah est un joueur d’exception, il est au sommet depuis très longtemps, et nous devrons certainement réfléchir à la manière de le neutraliser et de contenir l’équipe d’Égypte. »

Il précise : « Nous avons déjà entamé ce travail ; il ne reste plus qu’à apporter les dernières retouches et à comprendre ce que l’entraîneur et le staff technique attendent de nous pour le mettre en œuvre. »

Les Pharaons, deuxièmes du groupe 7 avec 5 points, affrontent des Australiens qui ont terminé deuxièmes du groupe 4 avec 4 unités.