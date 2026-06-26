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Ecuador v Germany: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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En vidéo : une scène amusante… Une star allemande rejoint la sélection équatorienne !

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L'Équateur a renversé la vapeur face aux favoris

Après la rencontre Allemagne-Équateur, jeudi lors de la 3^e journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, le milieu de terrain allemand Leon Goretzka a créé une situation cocasse en montant par erreur à bord du bus de l’équipe adverse.

Des images diffusées par la chaîne « Sky Sport - Allemagne » ont montré Goretzka montant dans le car, pensant qu'il s'agissait de celui de l'équipe allemande, alors que le drapeau de l'Équateur y était clairement visible.

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L’incident a rapidement fait le buzz sur les réseaux sociaux, où les supporters l’ont relayé comme l’un des moments les plus cocasses de ce Mondial.

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Le match Allemagne-Équateur s’est conclu par une victoire (2-1) de la sélection latino-américaine, qui se qualifie pour le tour suivant en terminant deuxième de son groupe avec 4 points.

De leur côté, les « Machines » allemandes ont terminé en tête du groupe E avec 6 points, grâce à leur large victoire initiale contre Curaçao (7-1), puis à leur succès face à la Côte d’Ivoire (2-1), laquelle a pris la deuxième place avec le même total de points, tandis que Curaçao a clos la poule avec un unique point.


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