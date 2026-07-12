En vidéo : Shubair dévoile le secret de son arrêt face au penalty de Messi

Mostafa Shobier, gardien de l’équipe d’Égypte, a expliqué comment il avait arrêté le penalty de Lionel Messi lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde, finalement perdus 3-2 par les Pharaons face à l’Argentine.

Invité sur la chaîne MBC Masr, il a expliqué avoir soigneusement étudié la gestuelle de l’Argentin au moment de frapper un penalty.

Il souligne que la star argentine a pour habitude d’avancer calmement et d’attendre le mouvement du gardien adverse pour envoyer le ballon dans le coin opposé.

« Messi a employé cette stratégie lorsqu’il a manqué son penalty contre l’Autriche, ce qui l’a poussé à changer de technique face à l’Égypte, mais je suis resté immobile jusqu’au dernier instant », explique-t-il.

Il a toutefois rappelé que la chance jouait un rôle déterminant, citant son expérience lors de matchs précédents : il avait réussi à arrêter un penalty face à l’Iran, mais n’avait pas pu s’opposer aux tirs au but de l’équipe d’Australie, qui avait manqué deux tentatives hors du cadre.

Il conclut en soulignant que la gestion des tirs au but repose avant tout sur la « chance », complétée par une analyse approfondie du style de l’attaquant et de sa position avant la frappe.