Bradley Barcola, la star de l’équipe de France, a salué la force du Maroc avant la confrontation entre les deux équipes en quarts de finale de la Coupe du monde.

Les Lions de l’Atlas, qui ont dominé le Canada 3-0, défieront les Bleus jeudi en quarts de finale, après que ces derniers ont éliminé le Paraguay grâce à un penalty transformé par Mbappé.

Après la rencontre face au Paraguay, l’attaquant du Paris Saint-Germain a confié au compte Instagram de L’Équipe : « Le Maroc est une très bonne équipe. Nous avons déjà vu ce qu’ils ont montré lors de la Coupe du monde 2022, et ce qu’ils montrent actuellement également. »

La star du Paris Saint-Germain a ajouté : « Nous savons que le match sera très difficile face à l’équipe du Maroc. »

Il a poursuivi : « Ils comptent de nombreux bons joueurs qui évoluent tous dans de grands clubs, et il y a bien sûr mon coéquipier Achraf Hakimi. Nous savons donc que ce sera compliqué, mais nous ferons de notre mieux. »

Barcola, qui évolue aux côtés d’Achraf Hakimi au Paris Saint-Germain double tenant de la Ligue des champions, sait donc à quoi s’attendre.

Sous la houlette de l’entraîneur Mohamed Wahbi, le Maroc espère prendre sa revanche sur la France, qui l’avait battu en demi-finale de la Coupe du monde 2022, sous la direction de Walid Regragui.