En vidéo : Ounahi égale la légende égyptienne 92 ans plus tard

Ezzedine Ounahi a ajouté un nouveau fait d’armes à son palmarès mondial et africain en inscrivant son deuxième but de la rencontre, et celui du Maroc, face au Canada, ce samedi soir au stade de Houston aux États-Unis, lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Ounahi a signé un doublé (50^e et 82^e), avant que Sofiane Rahimi n’ajoute le troisième but dans le temps additionnel (90^e+8^e), offrant aux Lions de l’Atlas une victoire 3-0.

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Grâce à ce doublé, Ounahi est devenu le quatrième joueur africain à marquer deux buts lors d’un même match en phase à élimination directe de la Coupe du monde.





Ounahi rejoint ainsi l’Égyptien Abdel Rahman Fawzi, auteur d’un doublé contre la Hongrie lors de l’édition 1934, du Camerounais Roger Milla contre la Colombie en huitièmes de finale de l’édition 1990, et du Sénégalais Henri Camara face à la Suède au même stade de la Coupe du monde 2002, selon le site français « stats foot ».

Grâce à leur succès contre le Canada, les Lions de l’Atlas se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026, où ils défieront le vainqueur de la rencontre France-Paraguay.



