Ce mardi soir, la planète football a les yeux tournés vers le choc des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Égypte et l’Argentine. dans un climat d’optimisme renforcé par le soutien du Marocain El-Hussine Ammouta, entraîneur du club Al-Ahly, qui a exprimé son souhait de voir les Pharaons poursuivre leur parcours historique dans la compétition.

Auparavant, le club Al-Ahly, présidé par Mahmoud Al-Khatib, avait officialisé la nomination de Wael Gomaa au poste de directeur sportif, en remplacement de Walid Salah El-Din, au sein du nouvel encadrement technique dirigé par le Marocain El-Hussain Ammouta, qui a succédé au Danois Jes Torup.

Lors de sa présentation officielle comme entraîneur de l’Al-Ahly, Ammouta a déclaré : « Je félicite l’Égypte et le Maroc pour leurs performances remarquables au Mondial et je souhaite bonne chance à l’Égypte face à l’Argentine, en espérant qu’elle atteigne les quarts de finale. »

Ce mardi soir, au stade d’Atlanta, les Pharaons défieront l’Argentine, championne du monde en titre, pour un huitième de finale très attendu.

L’Argentine, tenante du titre, a frôlé l’élimination face au Cap-Vert avant de s’imposer 3-2 après prolongation.

De son côté, l’Égypte a poursuivi son parcours historique en éliminant l’Australie aux tirs au but (4-2), après un match nul 1-1 au terme du temps réglementaire et des prolongations, et s’est ainsi invitée en huitièmes de finale.