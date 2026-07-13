Juan Laporta, président du FC Barcelone, a rendu hommage à la star argentine Lionel Messi, alors que « La Pulga » participait à la phase finale de la Coupe du monde 2026, malgré les différends qui ont suivi son départ du club catalan.

Dès son arrivée à Dallas pour assister aux demi-finales de la Coupe du monde et, éventuellement, à la finale en cas de qualification de l’Espagne, le président du FC Barcelone s’est adressé aux journalistes pour saluer la performance de Lionel Messi, mettant ainsi de côté les tensions qui ont marqué leur relation depuis le départ du capitaine argentin du club.

«Messi réalise une performance époustouflante à la Coupe du monde, je le félicite de tout cœur», a déclaré Laporta lors d’une conférence de presse. «L’Argentine est une équipe très forte, ce qui aide Leo à donner le meilleur de lui-même.»

Il a ajouté : « Grâce à son talent exceptionnel, Messi restera toujours un joueur hors du commun. Certains joueurs sont affectés par l’âge, mais Leo affiche un niveau vraiment remarquable. L’Argentine dispose d’un effectif soudé, et la présence de Leo en attaque est un atout majeur… Chaque fois que le ballon lui parvient, il fait la différence. »

Laporta a également salué les joueurs du Barça présents chez les Roja, citant notamment Lamine Yamal et Pedri : « Lamine réalise un tournoi exceptionnel, il a été élu deux fois meilleur joueur. Les autres sont aussi exceptionnels : Pedri, Dani Olmo, Kubarsi… Tous. »

Interrogé sur le cas de Pedri, souvent remplaçant, Laporta a défendu le jeune milieu : « Son temps de jeu est géré pour préserver son énergie. Pedri est un titulaire indiscutable en sélection comme au Barça ; il s’agit simplement de doser ses efforts tout au long du tournoi. Pour moi, c’est un joueur clé, et dès qu’il entre en jeu, son impact se fait immédiatement sentir. »