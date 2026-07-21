La princesse Leonor, fille du roi Felipe VI et héritière du trône d'Espagne, a démontré qu'elle suivait de près tous les détails et toutes les promesses du monde du football, après être apparue dans un échange amusant et spontané avec l'attaquant de la sélection espagnole Ferran Torres lors de la réception royale organisée pour les champions.

Cette réception intervient après le sacre de la sélection espagnole en Coupe du monde, pour la deuxième fois de son histoire, à la suite de sa victoire dimanche dernier en soirée face à l'Argentine sur le score d'un but à zéro, signé Torres lui-même.

Les échos des célébrations de ce deuxième titre mondial continuent d'animer les rues espagnoles, les joueurs de la Roja ayant sillonné les artères de la capitale Madrid, avant de conclure les festivités par les étapes officielles habituelles au palais royal de la Zarzuela et au siège du gouvernement à la Moncloa. Parmi les nombreux moments immortalisés par les caméras, un geste réunissant la famille royale et l'auteur du but de la victoire décisive en finale contre l'Argentine a attiré tous les regards sur les réseaux sociaux.

Après la large diffusion de la vidéo, les internautes se sont interrogés sur ce qui s'était dit entre la jeune princesse et l'attaquant du Barça durant le salut royal. Alors que certaines spéculations moqueuses évoquaient un compliment adressé au joueur, les enregistrements audio répétés ont révélé que la princesse Leonor avait lancé à Torres : « N'avais-tu pas l'intention de te raser complètement les cheveux ? », l'attaquant lui répondant aussitôt avec le sourire : « Non, non ! », selon les propos rapportés par le journal espagnol « Marca ».

Cette plaisanterie sympathique s'inscrit dans le cadre d'un engagement public que l'enfant de la ville de Valence avait pris de « se raser complètement les cheveux » en cas de sacre en Coupe du monde. Ce geste a mis en évidence la proximité de la jeune princesse et sa connaissance approfondie des coulisses et de l'actualité de la sélection nationale.

Même si Ferran Torres a décidé de ne pas revenir sur l'apparence de sa chevelure, plusieurs de ses coéquipiers se préparent à honorer des promesses très audacieuses. Le quatuor composé de Marc Cucurella, Álex Baena, Borja Iglesias et Yéremy Pino a décidé de se faire tatouer le visage du sélectionneur Luis de la Fuente, tandis que Lamine Yamal a promis de laisser pousser sa barbe et sa moustache pendant trois semaines complètes et de tirer au sort 100 écouteurs pour ses supporters, alors que le duo Gavi et Pedri s'apprête à teindre ses cheveux dans des couleurs particulièrement voyantes.