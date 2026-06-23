En vidéo : la Jordanie rouvre les plaies algériennes de la Coupe du monde

La sélection jordanienne a inscrit son nom dans l’histoire de la Coupe du monde en ouvrant le score pour la première fois de son histoire, lors de son match face à l’Algérie, en deuxième journée de la phase de groupes du Mondial 2026, coorganisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

L’unique but de la rencontre, œuvre de Nizar Al-Rashdan à la 39^e minute, a offert aux « Nashama » un avantage précieux, répondant aux attentes d’un public jordanien et arabe fébrile.

Malgré un groupe relevé comprenant l’Argentine, l’Autriche et l’Algérie, les « Nashama » ont affiché un grand caractère dès la première minute.

Cette avance face à l’Algérie confirme que la Jordanie ne vise plus seulement l’honneur d’une participation, mais se positionne désormais comme un candidat crédible à la qualification pour le tour suivant.

Selon le site français de statistiques footballistiques « Stats Foot », l’équipe nationale algérienne n’a conservé ses cages inviolées qu’une seule fois en 15 matchs de Coupe du monde, et ce face à l’Angleterre le 18 juin 2010.

Cette première avance ouvre la voie à de plus grands rêves : les trois points sont à portée de main et la qualification n’est plus une simple utopie. Quel que soit le résultat final, le nom de la Jordanie est désormais inscrit dans les annales du Mondial parmi les équipes ayant mené au score.