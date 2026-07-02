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Australia v Switzerland - International FriendlyGetty Images Sport

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En vidéo : l’attaquant australien annonce sa conversion à l’islam juste avant d’affronter l’Égypte

T. Yengi
Égypte
Coupe du monde
Livingston
Australie vs Égypte
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Égypte
É.-U.

Après un long travail de sonde et d’analyse, il a finalement prononcé les deux attestations de foi.

Titi Yengi, l’attaquant de l’équipe nationale australienne, a officialisé sa conversion à l’islam à quelques jours du très attendu Australie-Égypte en 16es de finale de la Coupe du monde 2026. L’annonce, qui a immédiatement fait le buzz sur les réseaux sociaux, a suscité un vif intérêt.

Il raconte que tout a commencé lors d’une visite dans une mosquée d’Adélaïde, où sa curiosité l’a poussé à découvrir l’atmosphère des lieux et à observer les fidèles en prière. Cette expérience a représenté un tournant intellectuel et spirituel majeur dans sa vie.

Il a raconté avoir rencontré l’imam Ismail Mink alors que celui-ci prononçait le sermon du vendredi dans l’une des mosquées d’Adélaïde ; un dialogue s’est alors engagé, qui s’est conclu par la récitation des deux témoignages de foi par Yengi en présence de l’imam. Le joueur a insisté sur le fait que sa décision était le fruit d’une période de recherche et de réflexion approfondies, et qu’elle avait abouti à une conviction personnelle totale quant à son adhésion à l’islam.

Dans des déclarations à « Studios Qutbi » et « Nujoum Sports », l’attaquant a précisé que sa conversion n’était pas l’œuvre d’un coup de tête, mais le fruit d’un parcours progressif et réfléchi. Il a raconté en détail sa rencontre avec le mufti Mink après la prière du vendredi, en déclarant : «Il m’a demandé si j’avais prononcé la shahada ; j’ai répondu par la négative, alors il m’y a invité, j’ai suivi son appel et je l’ai prononcée à l’intérieur de la mosquée.»

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Né à Adélaïde en 2000 au sein d’une famille d’origine sud-soudanaise, Yengi est l’un des attaquants les plus prometteurs de la sélection australienne, apprécié pour sa puissance physique et sa technique.

L’Australie se prépare désormais à défier l’Égypte en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, avec pour enjeu une place en huitièmes de finale.

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