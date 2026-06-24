Les joueurs du Paris Saint-Germain ont poursuivi leur série de buts lors de la Coupe du monde 2026 : l’international marocain Achraf Hakimi a marqué lors de la rencontre face à Haïti, ce jeudi matin, lors de la dernière journée de la phase de groupes.

Le défenseur a permis aux Lions de l’Atlas de revenir au score (1-1) à la 39^e minute, après l’ouverture du score de Leni Joseph pour Haïti dès la 10^e minute.









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Le sélectionneur iranien estime par ailleurs que son équipe est « victime d’une injustice dans cette Coupe du monde… et le match contre l’Égypte fera exception ».

Grâce à cette réalisation, Hakimi est devenu le sixième joueur du Paris Saint-Germain à marquer dans cette Coupe du monde 2026, après João Neves, Ibrahim M'Baye, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé et Nuno Mendes.

Le Paris Saint-Germain, double tenant du titre de la Ligue des champions, occupe actuellement la première place du classement des clubs ayant inscrit le plus de buts dans la compétition, d’après les données du site français « stats foot ».

Rappelons que la première mi-temps entre le Maroc et Haïti s’est conclue sur le score de 2-2 : Wilson Isidore avait ouvert le score pour la sélection de la CONCACAF à la 43^e minute, avant qu’Ismail El-Saibari n’égalise pour les Lions de l’Atlas dès la 45^e+1, servi par Achraf Hakimi.



