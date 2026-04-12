Le Brésilien Endrick a laissé son empreinte lors de la victoire 2-0 de son club, Lyon, face à Lorient, dimanche soir, lors de la 29^e journée du championnat de France.

La première période s’était pourtant conclue sur un score nul et vierge.

Entré en jeu en début de seconde période, le jeune Brésilien a immédiatement changé la donne en adressant un centre millimétré que Roman Yaremchuk a coupé de la tête, ouvrant le score à la 49^e minute.

Sept minutes plus tard, Corentin Tolisso doublait la mise pour l’OL.

Prêté par le Real Madrid, Endrick a écopé d’un carton jaune à la 81^e minute.

Lyon totalise désormais 51 points et occupe la 5e place, tandis que Lorient reste à 38 points, en 9e position.

En 16 matchs sous le maillot lyonnais cette saison, l’attaquant brésilien a déjà marqué 6 buts et délivré 6 passes décisives depuis son arrivée lors du mercato hivernal.