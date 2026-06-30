En vidéo, Al-Da’ee affirme : « Il n’y a pas de gardiens exceptionnels dans cette Coupe du monde. »

Mohammed Al-Da'ee, ancien gardien de but du Al-Hilal et de l’équipe nationale saoudienne, estime que l’édition actuelle de la Coupe du monde ne compte pas de gardiens de but exceptionnels.

Dans une intervention sur le plateau de l’émission « Dorina Ghir » diffusée sur la chaîne « Al-Saoudia », il a affirmé : « Je l’ai déjà dit : aucun gardien ne se distingue dans cette Coupe du monde. On m’a critiqué sur X, mais les chiffres me donnent raison. »

Il s’appuie sur une statistique éloquente : 34 buts ont été inscrits de l’extérieur de la surface, un record qui dépasse celui de l’édition 2010 (27 buts).

Il a pris pour exemple le but encaissé par Alisson Becker, le gardien brésilien, lors de la victoire 2-1 contre le Japon en seizièmes de finale, estimant qu’il aurait dû repousser ce tir lointain.

Il a expliqué : « C’était un tir lointain, le gardien doit assumer la responsabilité de ce but. Tout d’abord, il a reculé jusqu’à la ligne de but ; il aurait dû avancer d’abord, puis réagir. »

Il a ajouté : « Le ballon est aussi plus léger ; la FIFA l’a conçu ainsi pour favoriser le nombre de buts. S’y ajoutent des facteurs externes, comme l’arrosage du terrain avant et pendant le match, ce qui complique la tâche des gardiens. »

Rappelons toutefois que cette édition a aussi vu briller plusieurs gardiens, notamment le Marocain Yassine Bounou et l’Égyptien Mostafa Shobeir, qui ont permis à leurs sélections arabes de franchir la phase de groupes.