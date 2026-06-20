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Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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En récompense de leur excellence, une équipe d'arbitres arabes a été désignée pour diriger le match Portugal-Ouzbékistan

Portugal vs Ouzbékistan
Portugal
Ouzbékistan
Coupe du monde
Portugal
Ouzbékistan
É.-U.
Maroc

Ce match s’annonce comme une véritable question de vie ou de mort pour les deux équipes.

La Fédération internationale de football (FIFA) a désigné une équipe d’arbitres arabes pour diriger le match Portugal-Ouzbékistan, prévu mardi prochain, lors de la 2^e journée du groupe 11 des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

L’équipe sera dirigée par l’arbitre international marocain Jalal Jaid, assisté de ses compatriotes Zakaria Brinsi et Mostafa Akarkad, tandis que le Sud-Africain Tom Abongil a été désigné quatrième arbitre, avec l’aide de son compatriote Zakheli Siwela.

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L’équipe arbitrale marocaine poursuit ainsi sa participation à la compétition après avoir dirigé le match Allemagne-Curaçao lors de la première journée du groupe 5, conclu par une large victoire des « Machines » (7-1).

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Portugal
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Ouzbékistan
UZB

Mardi à Houston (États-Unis), le Portugal et l’Ouzbékistan s’affronteront : les « Marins » portugais visent un retour à la victoire après leur surprenant match nul face à la République démocratique du Congo (1-1) lors de la première journée.

De son côté, l’Ouzbékistan, battu 3-1 par la Colombie, espère encore se qualifier pour le tour suivant.

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