L’Argentin Hernán Crespo, ancien attaquant de Chelsea, juge que son compatriote Enzo Fernández, milieu des Blues, serait une « recrue idéale » pour le Real Madrid lors du mercato estival.

Le club merengue cherche activement à se renforcer au milieu de terrain pour la saison prochaine, dans le cadre de la refonte attendue sous la houlette du nouvel entraîneur José Mourinho, après un exercice blanc décevant.

Le nom du milieu de terrain a déjà été évoqué à plusieurs reprises du côté de la Casa Blanca, et ses propres déclarations laissant filtrer son envie de jouer au Bernabéu n’ont rien fait pour calmer les spéculations.

L’ancien entraîneur des Blues, Liam Rossini, a d’ailleurs sanctionné le milieu argentin, estimant que ses propos nuisent aux intérêts du club alors que son contrat est toujours en vigueur.

« Enzo possède la qualité, la personnalité et le mental pour jouer dans n’importe quel club du monde », a affirmé Crispo dans une interview accordée à Koora et à paraître prochainement.

Il a ajouté : « Le Real Madrid est toujours à la recherche de joueurs capables de gérer la pression la plus intense, et il fait partie de cette catégorie. »

Concluant son analyse, l’ancien buteur a affirmé : « Malgré ses difficultés à Chelsea, son niveau est hors de doute et il peut briller à Madrid. »

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