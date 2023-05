En difficultés au PSG, Achraf Hakimi pourrait filer à l'anglaise

Jamais vraiment à son prime à Paris, Achraf Hakimi pourrait déjà quitter la France cet été. Les différentes parties sont ouvertes aux négociations.

C'est un véritable jeu de dominos qui pourrait être en train de se jouer en coulisses entre le PSG et Manchester United. D'un côté, le PSG cherche à tout prix à dégraisser un noyau bien trop pléthorique et a commencé à établir une liste d'indésirables. De l'autre, Manchester United souhaite également faire du ménage dans ses rangs en vue d'une restructuration d'effectif à venir pour continuer à renforcer l'équipe. Deux objectifs qui pourraient se rejoindre : alors qu'ils s'apprêtent à libérer des places au poste de latéral droit, les Red Devils auraient jeté leur dévolu sur Achraf Hakimi. Et le PSG ne serait pas fermé à la discussion.

Le PSG prêt à laisser filer Hakimi à Manchester?

Si les Mancuniens cherchent à tout prix un avant-centre buteur capable d'enfin apporter du poids à la pointe de leur attaque, les Red Devils n'en restent pas moins à la recherche d'autres postes à renforcer. Et parmi eux, celui de latéral droit puisque Aaron Wan-Bissaka ou Diogo Dalot devrait quitter le club. Selon Football Insider, Erik ten Hag souhaiterait un latéral très offensif et le board aurait ciblé Achraf Hakimi.

Recruté pour offrir au PSG une alternative particulièrement présente offensivement sur son côté droit, Achraf Hakimi n'a pas loupé son passage à Paris mais il n'a jamais réellement presté au niveau pour lequel il avait été engagé. Est-ce la raison pour laquelle le club parisien ne retiendrait pas le Marocain en cas d'offre intéressante de la part de Manchester United? Difficile à dire mais la refonte complète du noyau parisien pourrait donc également concerner des éléments considérés comme des cadres du vestiaire.