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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

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En dépassant Maradona, Messi devient le meilleur passeur de l’histoire de la Coupe du monde

L. Messi
Argentine vs Égypte
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É.-U.

La star argentine continue d'écrire l'histoire en enchaînant les records.

Lionel Messi, capitaine de l’Argentine, a poursuivi son festival statistique en battant un nouveau record face à l’Égypte.

L’Argentin a inscrit un but et délivré une passe décisive, guidant l’Albiceleste vers une victoire 3-2 aussi spectaculaire qu’in extremis. L’Argentine attend désormais le nom de son adversaire en quarts de finale, qui sortira du duel Suisse-Colombie.

Cette remontada a été concrétisée après que l’Albiceleste a comblé un retard de deux buts face au géant africain.

Il a également délivré une passe décisive à Cristian Romero, portant à neuf son total de passes décisives dans l’épreuve.

Selon les données de « Squawka », Messi devient ainsi le joueur ayant délivré le plus grand nombre de passes décisives de l’histoire de la Coupe du monde, dépassant la légende disparue Diego Armando Maradona (8 passes décisives).

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Il pourrait d’ailleurs améliorer ce total en quart de finale, où l’Albiceleste affrontera la Colombie ou la Suisse.

Rappelons que Messi est également le meilleur buteur de l’histoire de la compétition avec 21 réalisations, dont 8 inscrits lors de cette édition.

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